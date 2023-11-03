Как сохранить и развить память в пожилом возрасте — методы борьбы с Альцгеймером

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 53 0

Письмо от руки названо лучшим методом сохранения памяти для пожилых людей

Как сохранить и развить память в пожилом возрасте — методы борьбы с Альцгеймером

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Тонус мышц поддерживается регулярными нагрузками. То же, уверены эксперты, необходимо и головному мозгу человека. Даже на пенсии.

Регулярные тренировки для мозга, по опыту медиков, остаются одними из наиболее эффективных мер профилактики болезни Альцгеймера. С возрастом память ухудшается, однако есть способы поддержать когнитивные функции мозга и даже повысить уровень. Один из них, который постепенно забывается из-за гаджетов и компьютеров, письмо от руки. Этот сложный с точки зрения работы нервной системы процесс включает и психомоторные функции, движения объединяются с мышлением, минимум автоматизма. Поэтому записки на бумаге помогают лучше запоминать информацию.

Письмо помогает прорабатывать эмоции. Вылить свои переживания на чистый лист — это настоящая терапия, как и чтение бумажных книг. Хороший способ освободиться от дурных мыслей, попросить прощения и снять с себя чувство вины. Кроме того, взяв в руку перо, человек пробуждает воображение, тексты получаются более творческими и наполненными чувствами, чем те, что созданы с помощью клавиатуры. Ну, и в конце концов, в условиях отсутствия автозамены вы улучшаете свою грамотность — сочинение не отредактирует за вас искусственный интеллект.

Родители малышей знают, что формирование речи напрямую связано с развитием мелкой моторики и связи полушарий мозга. Поэтому детям так необходимо рисовать, лепить, трогать разные поверхности, усложнять задачи для пальцев рук, учиться координировать движения тела. В пожилом возрасте связь так же очевидна, хотя процессы значительно замедляются. Еще во время письма обогащается устная речь и способность к аналитической деятельности.

Изучение иностранных языков — тоже отличная тренировка для мозга. Пока этот самый мозг трудится, деменция отступает. Чем старше человек, тем, конечно, сложнее погружаться в эти знания и запоминать, однако не зря именно это помогает людям быстрее восстановиться после инсульта: новые нейронные связи, ассоциации, и — ключевое — развитие. На начальных стадиях Альцгеймера иностранные языки также очень эффективны. Так что можно смело браться за три как минимум и двигаться в своем темпе, ведь чем сложнее задача, тем больше пользы для мозга.

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