Николас Кейдж решил реже сниматься в кино: в чем причина?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Николас Кейдж решил реже играть в кино, чтобы больше времени проводить с дочкой

Николас Кейдж решил реже сниматься в кино: в чем причина?

Фото: www.globallookpress.com / Chris Young

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Желание артиста вполне обосновано, тем более ему уже скоро исполнится 60 лет.

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж принял решение реже сниматься в кино. Об этом он сообщил в интервью Entertainment Tonight. Причин для такого поступка — сразу несколько.

«Итак, приближается 60-летие. Я бы хотел читать по книге в неделю и проводить больше времени со своей дочерью. Возможно, я не буду работать над большим количеством фильмов. Рождение дочери — это очень важно. Совершенно новый опыт и мне это нравится», — заявил актер.

Только в 2023 году Николас Кейдж снялся не менее чем в шести фильмах. К выходу готовятся еще шесть картин, где актер сыграет главные роли. К тому же, по данным инсайдеров, Николас Кейдж может вернуться к роли Призрачного гонщика в одном из ближайших фильмов киновселенной Marvel.

Свой 60-летний юбилей Николас Кейдж отпразднует уже в январе 2024-го. Дочка, между прочим, у артиста родилась в прошлом году. Это первая девочка, рожденная в браке. В одном из интервью актер с воодушевлением рассказывал об ожидании дочери. Отмечал, что мальчики уже выросли, и он скучает по магазинам игрушек, пению колыбельных и укачиванию младенца в кресле-качалке. С нетерпением ждал возвращения к отцовским хлопотам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Николас Кейдж пошел ради роли графа Дракулы.

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