Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Актеры бывают настолько сильно преданы своему делу, что готовы пойти почти на любые жертвы.

Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

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Голливудский актер Николас Кейдж ради роли графа Дракулы в фильме «Ренфилд» пошел на большие жертвы. Ему спилили зубы, а вместо них установили тонкие и острые протезы. Об этом в интервью газете Variety поведал визажист кинокартины Кристиен Тинсли.

«Мы спилили зубы Николаса, а зубные протезы установили так, чтобы они не мешали ему разговаривать. Он хотел вызвать эмоции и сыграть должным образом, поэтому они такие тонкие», — рассказал он.

Но, как оказалось, это не единственный дискомфорт, с которым пришлось столкнуться знаменитости. Чтобы правильно и красиво ему уложили волосы и нанесли макияж, актеру приходилось сидеть в кресле мастера по три часа. Но такая трудоемкая работа настолько помогла Кейджу вжиться в роль, что он не выходил из образа и после остановки мотора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяного Николаса Кейджа спутали с бездомным и выгнали из ресторана.

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