На руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

На месте происшествия работают спасатели.

На руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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В Якутии на руднике в городе Удачный произошло ЧП, сообщили в региональном ГУ МЧС. В шахте произошел выброс метана, который привел к человеческим жертвам.

По предварительным данным, трое человек погибли, еще двое пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация.

Ранее 5-tv.ru называл возможную причину трагедии в шахте в Казахстане, где погибли 45 человек.

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