На руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли
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На месте происшествия работают спасатели.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В Якутии на руднике в городе Удачный произошло ЧП, сообщили в региональном ГУ МЧС. В шахте произошел выброс метана, который привел к человеческим жертвам.
По предварительным данным, трое человек погибли, еще двое пострадали.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация.
Ранее 5-tv.ru называл возможную причину трагедии в шахте в Казахстане, где погибли 45 человек.
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