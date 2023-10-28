Авария на шахте в Казахстане: рассекречена возможная причина трагедии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Причиной аварии на шахте в Караганде мог стать взрыв метано-воздушной смеси

Авария на шахте в Казахстане: рассекречена возможная причина трагедии

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью шахтеров.

Авария на шахте имени Костенко в Караганде, приведшая к гибели 33 человек, могла произойти из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси. Об этом сообщил глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

«Предварительная версия говорит о том, что на лаве [шахты] произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью», — сказал он на брифинге.

По словам Булекпаева, в результате аварии погибли 33 горняка, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли люди. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Об аварии на шахте в Караганде стало известно рано утром 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека. Экстренно эвакуировать успели 205 из них.

Как сообщал 5-tv.ru, власти Казахстана объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП на шахте. Глава республики Токаев встретился с родственниками погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.

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