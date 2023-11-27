Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
Сенат США в декабре примет решение по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev
Американские политики будут определять, могут ли США выделить деньги на поддержку конфликтов на Украине и в Израиле.
В начале декабря Сенат Конгресса США будет голосовать по запросу президента США Джо Байдена о финансировании помощи Украине и Израилю, сообщает газета Politico.
Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса, Чак Шумер, заявил, что законопроект, включающий выделение средств на поддержку Израиля, Украины и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе является одной из главных задач. Он также объявил о намерении вынести на рассмотрение президентский запрос на дополнительные ассигнования в области обороны на заседании, запланированного на 4 декабря.
В своем обращении к коллегам из своей партии в Сенате Конгресса США, Шумер отметил, что для достижения соглашения необходимо двухпартийное сотрудничество и компромисс. Он также сообщил о предстоящем закрытом брифинге по Украине, в котором ожидается участие всех членов верхней палаты Конгресса.
Ранее Шумер заявил о намерении Сената Конгресса США разработать собственный законопроект, включающий помощь Израилю и Украине. Демократы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение законопроекта, одобренного Палатой представителей Конгресса, о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает дополнительных средств для Украины. Эксперты отмечают, что нижняя палата Конгресса намерена связать возможную дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной американской границе.
Также в американских СМИ распространяется заявление главы комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера. Он считает, что Украина вряд ли получит новый пакет помощи от Вашингтона до конца этого года. Это связано с внутренним расколом мнений и необходимостью вкладывать деньги не в Украину, а использовать средства для решения внутренних проблем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Европа нанесла сокрушительный удар по Украине.
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