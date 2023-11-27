Решила вернуться? Клара Новикова вышла на связь после затяжного отсутствия

Юмористка два года молчала о происходящем в России и мире. Почему она решила заговорить и снова выступает?

Народная артистка России и популярная юмористка Клара Новикова после начала спецоперации совсем канула в небытие и перестала появляться на экранах. Комедиантка надолго ушла в тень, отказывалась от участия в корпоративах и не принимала заказы. Лишь в конце ноября артистка вновь возобновила выступление: 25 ноября она вышла на сцену «Мюзик-холла» в Москве. Что на самом деле вынудило знаменитость совершить камбек?

Куда Клара Новикова на самом деле пропадала после СВО?

Клара Новикова (в девичестве Герцер) родилась 12 декабря 1946 года в Киеве. Она с детства мечтала о сцене, поэтому училась в Киевской студии эстрадно-циркового искусства, а после переехала в Москву, где поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Талантливая и успешная юмористка быстро стала признанной знаменитостью на отечественной эстраде, а позже укрепила свой авторитет, получив звание лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады, председателем жюри которого был Аркадий Райкин.

Огромную популярность артистка приобрела после того, как начала сотрудничать с Региной Дубовицкой и ее «Аншлагом». Из всей сотни образов самым запоминающимся стал персонаж Тетя Соня. Вплоть до момента, пока в стране не грянула спецоперация, Новикова разъезжала с Соней по городам и весям.

Уже после 24 февраля украинка Новикова сознавалась: полученный удар просто не позволил ей продолжать гастроли. Имеющая корни в Киев знаменитость просто не захотела метаться между двумя странами. Позже добавили проблем и переживаний сообщения от близких и друзей, живущих на Украине: предать их доверие Новикова просто не могла.

«Моя подруга пишет: „У нас стреляют“. У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — высказывалась Новикова.

В одном из своих интервью артистка объясняла, почему не ездит в Донбасс с концертами.

«Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — говорила она.

Спецоперация настолько обострила отношения между Украиной и РФ, что Клара Новикова буквально оказалась между двух огней. Боясь провокационных вопросов на политическую тему, юмористка решила раз и навсегда отказаться от телевизионных шоу.

«С этим я живу каждый день»

Еще одной из возможных причин отсутствия Новиковой на сцене могли стать и проблемы со здоровьем. Около 20 лет назад врачи озвучили актрисе страшный диагноз: рак груди. На тот момент Новикова много лет находилась в серьезном стрессе, поэтому такой исход сама юмористка назвала закономерным.

«Профессор, который меня оперировал, сказал: „Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь <…> Каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлевают человеку жизнь“. С этим я и живу каждый день», — прокомментировала она слова хирурга, что занимался ее операцией.

После перенесенного вмешательства Кларе Новиковой удалось выйти в стойкую ремиссию. Своей главной победой она называла присутствие рядом супруга: Юрий Зерчанинов все проблемы преодолевал вместе со звездной избранницей. Когда же муж присутствовать рядом с женой не мог, «на посту» его сменяла костюмерша. Девушка переживала за Клару как за родную.

«У меня был гениальный врач. А сама я ходила в соседние палаты к женщинам, которые отказывались от еды, от жизни», — поделилась воспоминаниями юмористка.

Правда, даже после преодоления всех бед, сохранить брак Новикова, судя по всему, так не смогла. В январе 2023 года стало известно, что Клара закрутила роман с молодым ухажером. Ни имени, ни профессии его она не раскрыла, зато поведала, что следует главному правилу — супруга нужно «вырастить».

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», — 76-летняя смеется Клара Борисовна.

Что Клара Новикова говорила про проблемы на Украине

Самым тяжелым периодом в своей жизни, помимо онкологии, артистка называет «отлучение» от украинской родни. Последние восемь лет Клара Новикова не может приехать в Киев, чтобы посетить могилу матери: на Украине она стала нерукопожатной за гастроли в Крыму. С тех пор знаменитости только и остается, что просить знакомых ухаживать за местом захоронения и выделять для этого средства.

«Меня восемь лет не пускали на родительские могилы, из-за того, что была на гастролях в Крыму. Моя ближайшая подруга ухаживала за могилами. Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя Родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», — вздыхала артистка в эфире одного из популярных шоу на YouTube.

В Киеве и по сей день у Новиковой остались друзья и знакомые. Неоднократно Клара предлагала помочь им финансово, но перевести деньги знаменитость не может из-за наложенных ограничений.

«Я спрашиваю, как они там. Может, им гроши нужны, а я не могу перевести, понимаете?! Я часто бываю „в себе“, сама с собой. Я 24 часа не могу „кувыркаться“. Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек — мне есть, о чем подумать… Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь», — сокрушалась Новикова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клара Новикова говорила о романе с молодым ухажером.