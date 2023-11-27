Решила вернуться? Клара Новикова вышла на связь после затяжного отсутствия

|
Алина Крылова
Алина Крылова 541 0

Клара Новикова восемь лет не может посетить могилу матери в Киеве

Решила вернуться? Клара Новикова вышла на связь после затяжного отсутствия

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Юмористка два года молчала о происходящем в России и мире. Почему она решила заговорить и снова выступает?

Народная артистка России и популярная юмористка Клара Новикова после начала спецоперации совсем канула в небытие и перестала появляться на экранах. Комедиантка надолго ушла в тень, отказывалась от участия в корпоративах и не принимала заказы. Лишь в конце ноября артистка вновь возобновила выступление: 25 ноября она вышла на сцену «Мюзик-холла» в Москве. Что на самом деле вынудило знаменитость совершить камбек?

Куда Клара Новикова на самом деле пропадала после СВО?

Клара Новикова (в девичестве Герцер) родилась 12 декабря 1946 года в Киеве. Она с детства мечтала о сцене, поэтому училась в Киевской студии эстрадно-циркового искусства, а после переехала в Москву, где поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Талантливая и успешная юмористка быстро стала признанной знаменитостью на отечественной эстраде, а позже укрепила свой авторитет, получив звание лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады, председателем жюри которого был Аркадий Райкин.

Огромную популярность артистка приобрела после того, как начала сотрудничать с Региной Дубовицкой и ее «Аншлагом». Из всей сотни образов самым запоминающимся стал персонаж Тетя Соня. Вплоть до момента, пока в стране не грянула спецоперация, Новикова разъезжала с Соней по городам и весям.

Уже после 24 февраля украинка Новикова сознавалась: полученный удар просто не позволил ей продолжать гастроли. Имеющая корни в Киев знаменитость просто не захотела метаться между двумя странами. Позже добавили проблем и переживаний сообщения от близких и друзей, живущих на Украине: предать их доверие Новикова просто не могла.

«Моя подруга пишет: „У нас стреляют“. У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — высказывалась Новикова.

В одном из своих интервью артистка объясняла, почему не ездит в Донбасс с концертами.

«Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — говорила она.

Спецоперация настолько обострила отношения между Украиной и РФ, что Клара Новикова буквально оказалась между двух огней. Боясь провокационных вопросов на политическую тему, юмористка решила раз и навсегда отказаться от телевизионных шоу.

«С этим я живу каждый день»

Еще одной из возможных причин отсутствия Новиковой на сцене могли стать и проблемы со здоровьем. Около 20 лет назад врачи озвучили актрисе страшный диагноз: рак груди. На тот момент Новикова много лет находилась в серьезном стрессе, поэтому такой исход сама юмористка назвала закономерным.

«Профессор, который меня оперировал, сказал: „Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь <…> Каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлевают человеку жизнь“. С этим я и живу каждый день», — прокомментировала она слова хирурга, что занимался ее операцией.

После перенесенного вмешательства Кларе Новиковой удалось выйти в стойкую ремиссию. Своей главной победой она называла присутствие рядом супруга: Юрий Зерчанинов все проблемы преодолевал вместе со звездной избранницей. Когда же муж присутствовать рядом с женой не мог, «на посту» его сменяла костюмерша. Девушка переживала за Клару как за родную.

«У меня был гениальный врач. А сама я ходила в соседние палаты к женщинам, которые отказывались от еды, от жизни», — поделилась воспоминаниями юмористка.

Правда, даже после преодоления всех бед, сохранить брак Новикова, судя по всему, так не смогла. В январе 2023 года стало известно, что Клара закрутила роман с молодым ухажером. Ни имени, ни профессии его она не раскрыла, зато поведала, что следует главному правилу — супруга нужно «вырастить».

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», — 76-летняя смеется Клара Борисовна.

Что Клара Новикова говорила про проблемы на Украине

Самым тяжелым периодом в своей жизни, помимо онкологии, артистка называет «отлучение» от украинской родни. Последние восемь лет Клара Новикова не может приехать в Киев, чтобы посетить могилу матери: на Украине она стала нерукопожатной за гастроли в Крыму. С тех пор знаменитости только и остается, что просить знакомых ухаживать за местом захоронения и выделять для этого средства.

«Меня восемь лет не пускали на родительские могилы, из-за того, что была на гастролях в Крыму. Моя ближайшая подруга ухаживала за могилами. Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя Родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», — вздыхала артистка в эфире одного из популярных шоу на YouTube.

В Киеве и по сей день у Новиковой остались друзья и знакомые. Неоднократно Клара предлагала помочь им финансово, но перевести деньги знаменитость не может из-за наложенных ограничений.

«Я спрашиваю, как они там. Может, им гроши нужны, а я не могу перевести, понимаете?! Я часто бываю „в себе“, сама с собой. Я 24 часа не могу „кувыркаться“. Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек — мне есть, о чем подумать… Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь», — сокрушалась Новикова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клара Новикова говорила о романе с молодым ухажером.

Тема:
Спецоперация
27 нояб
Без единого выстрела: как морпехи захватили два пункта ВСУ под Угледаром
27 нояб
«Не хотят быть мясом»: украинский военнопленный рассказал о числе отказников
27 нояб
«Мы готовимся»: ВСУ опасаются следующего шага России в конфликте
27 нояб
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве
27 нояб
Перевоплощение в Осла и скандал с комиком: чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев
27 нояб
Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
27 нояб
Скорость и точность: как авиация обеспечила господство России в небе спецоперации
27 нояб
«Зеленский будет в истерике биться»: Европа нанесла сокрушительный удар по Украине
26 нояб
Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Заботливая жена или хитрая интриганка: скандал за скандалом вдовы Караченцова
11:17
«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
11:03
«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
10:57
Спрос оказался слишком велик: лимиты по льготной ипотеке могут увеличить
10:41
«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода
10:29
В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд