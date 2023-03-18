Клара Новикова о романе с молодым парнем: «Пускай маме на здоровье будет»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 328

Юмористка рассказала о реакции дочери на неожиданное известие.

Клара Новикова о романе с молодым парнем: «Пускай маме на здоровье будет»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Клара Новикова в 76 лет завела молодого любовника. Более того, с видом победительницы жизни и с улыбкой на устах, она сообщила об этом на одном из своих творческих вечеров в Москве. Роман, заявила она, приносит ей сплошную радость, хотя неопытного юнца приходится воспитывать. Как призналась артистка в интервью «МК», эта история, мгновенно разнесенная прессой по всем газетным киоскам и новостным лентам в сети, на самом деле «провокация».

Как отметила Клара Борисовна, она не то чтобы хотела подшутить над публикой, просто душа попросила хайпа. «Каких-то легенд и баек», которые должны витать вокруг знаменитых имен. Когда СМИ начали активно писать о молодом бойфренде, Новикова не удивилась и отнеслась к происходящему спокойно. В конце концов, не самые неприятные статьи, бывали и похуже.

«Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын. Якобы была какая-то интрижка в молодости. И этот мужчина от меня забеременел», — посмеялась актриса.

Дочь народной артистки РФ Мария не оставила без внимания сплетни о маме. Она сказала журналистам, что ничего не знает о любовных похождениях родительницы, но отметила при этом — не ей решать чужую судьбу. По словам Новиковой, наследница так пошутила, мол, что теперь поделать, завела молодого — пусть радуется: «Пускай маме на здоровье будет»,

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему журналист Отар Кушанашвили запретил Кларе Новиковой выступать.

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