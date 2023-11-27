Больше не в состоянии: экс-врач Белого Дома рекомендует Джо Байдену уволиться
Экс-врач Белого Дома рекомендует Джо Байдену уволиться
Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru
По его словам, он подвергает риску всю страну.
Американский президент уже не в состоянии исполнять свои обязанности и подвергает риску всю страну. Такое мнение выразил экс-врач Белого дома — Ронни Джексон.
По его словам, Джо Байден, которому недавно испольнился 81 год, не пригоден для работы из-за ухудшающегося с каждым днем здоровья. Это отражается и на когнитивных способностях, позволяющих рационально оценивать происходящее вокруг. Джексон подчеркнул — такого главу государства на посту оставлять категорически нельзя.
Это изнурительная работа, как умственная, так и физическая, и Байден ее выполнять не в состоянии. Он доказывает это каждый день, и дальше будет только хуже.
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