Больше не в состоянии: экс-врач Белого Дома рекомендует Джо Байдену уволиться

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Экс-врач Белого Дома рекомендует Джо Байдену уволиться

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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По его словам, он подвергает риску всю страну.

Американский президент уже не в состоянии исполнять свои обязанности и подвергает риску всю страну. Такое мнение выразил экс-врач Белого дома — Ронни Джексон.

По его словам, Джо Байден, которому недавно испольнился 81 год, не пригоден для работы из-за ухудшающегося с каждым днем здоровья. Это отражается и на когнитивных способностях, позволяющих рационально оценивать происходящее вокруг. Джексон подчеркнул — такого главу государства на посту оставлять категорически нельзя.

Это изнурительная работа, как умственная, так и физическая, и Байден ее выполнять не в состоянии. Он доказывает это каждый день, и дальше будет только хуже.

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Больше не в состоянии: экс-врач Белого Дома рекомендует Джо Байдену уволиться

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