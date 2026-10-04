США ушли из Ирака: завершилась операция «Непоколебимая решимость»

США завершились операцию «Непоколебимая решимость» в Иране

«Россия кипятит западные демократии как лягушек», — огорошил сенсационным наблюдением эстонский МИД. Он-то конечно все про свое: мол, Россия постепенно наращивает угрозы для Европы, но это происходит постепенно, и никто вокруг этого не замечает.

Это сравнение оказалось очень удачным, Цахкне сам придумал такую аллегорию. Про лягушек.

О чем речь: в середине XIX века были проведены опыты по физиологии, которые якобы показали, что если посадить лягушку в кастрюлю с водой и медленно подогревать, она и не заметит, что «сварилась», а если просто кинуть в кипяток, то она выпрыгнет.

Мы-то думали, что слушаем русофобский вой, а оказалось, это «лягушачий концерт». Где стоит одному квакнуть, и все тут же подхватывают. И не в лад, и невпопад. Сам Цахкна уже такие трели выдал, что есть серьезные вопросы к его психической адекватности.

Он то заявляет, что Россия вот-вот проиграет, то что она вот-вот уничтожит Европу, что как бы прямо противоположные вещи. Но так как он сейчас «первая жаба в своем болоте», то его и слушают. Кстати, ученые уже в XX веке опровергли теорию «кипячения лягушки»: при резком термическом шоке лягушка не сможет никуда выпрыгнуть, а вот если постепенно повышать температуру воды, то в какой-то момент она решит, что «жарковато» тут стало, и упрыгает.

Но миф силен, и про «кипячение» политики говорят периодически. Не так давно Эммануэль Макрон сравнивал НАТО с той самой безвольной лягушкой, которая еще дергает лапами, но бессмысленно. Там еще надо посмотреть, кто «жаба», а кто «гадюка» на самом деле, но смысла этого не меняет: и пресмыкающиеся, и бесхвостые амфибии настроены решительно против России. Глава НАТО не стесняясь заявил, что при малейшем подозрении на «российский след» надо говорить об этом, не утруждаясь доказательствами.

Это, если вы помните, то же знаменитое британское «хайли-лайкли», но доведенное до абсолюта. Можно, конечно, продолжать верить сказкам, что если ты к ней с лаской, то глядишь, и лягушка окажется заколдованной принцессой, но, боюсь, это не тот случай.

«И если однажды наступит необходимость осушить болото, то у лягушек никто спрашивать не будет», — так говорила Маргарет Тэтчер, кстати.

Уж она в этом знала толк. А ее родная Британия уже и скучает по общеевропейскому болоту. Во всяком случае, премьер-министр Энди Бернем уже готов проработать, как повернуть Brexit, принесший больше вреда, чем пользы, вспять. Получается, выход из ЕС был ошибкой? Очередной?

Радует, конечно, что европейские политики находят в себе силы признавать провалы своих предшественников, но может, лучше сначала думать, чем делать, и НЕ совершать опрометчивых шагов?

30 сентября произошло знаковое событие — солдаты США и стран коалиции окончательно покинули Ирак. Завершилась операция «Непоколебимая решимость». Она длилась без малого 12 лет и была вызвана захватом радикальными исламистами значительных территорий Ирака и Сирии и попыткой построить халифат на этих землях. Ушли американцы на сей раз тихо: толпа за шасси самолётов на аэродроме не цеплялась, как в свое время в Афганистане. Ушли и все. Как будто и не было.

Хотя, например, иракские курды считают, что их предали. Не в первый раз, к слову.

Формально операция завершилась успехом. Халифат просуществовал недолго, еще в 2017 году отчитались о его разгроме.

А вот о том, почему он в принципе появился, как-то говорить не принято. Но ведь радикалы подняли головы ровно из-за того, что США с союзниками организовали вторжение в Ирак, свергли Саддама Хусейна. Каким бы «недемократичным» диктатором он ни был, но он держал в узде радикалов. А без него они распоясались и привлекли в свои ряды простых иракцев, недовольных оккупацией западными странами своей земли. То есть американцы сначала создали проблему, а потом доблестно с ней боролись. И вроде как победили.

Но регион уже привык к насилию, напичкан оружием, и нужна только искра, чтобы всё полыхнуло снова.

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