Кто же жених? Наоми Кэмпбелл заметили с помолвочным кольцом
Супермодель Наоми Кэмпбелл показала помолвочное кольцо
Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangueliarotti
Легенда мировых подиумов заинтриговала фанатов.
Супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников после посещения автогонок «Формулы-1» в Эмиратах. Фанаты внимательно изучили фото звезды на мировом турнире от папарацци, и на руке кумира обнаружили нечто очень примечательное.
Уточняется, что на безымянном пальце левой руки знаменитости красовалось кольцо с бриллиантами. То есть, украшение находилось именно там, где положено помолвочному кольцу. Об этом пишет портал 7Дней.ru.
Наоми пока никак не отреагировала на вопросы о личной жизни, поэтому ее фанатам остается только гадать, кто ее избранник.
Дело в том, что в последние годы Кэмпбелл вела себя очень скрытно: она дважды стала мамой, но до сих пор неизвестно, кто является отцом детей. Сама знаменитость хвасталась, что рождение дочери удалось утаить с таким успехом, что об этом во всем мире знали только пять человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в 53 года.
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