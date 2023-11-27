Кто же жених? Наоми Кэмпбелл заметили с помолвочным кольцом

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала помолвочное кольцо

Кто же жених? Наоми Кэмпбелл заметили с помолвочным кольцом

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangueliarotti

Читайте нас в: Дзен Новости

Легенда мировых подиумов заинтриговала фанатов.

Супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников после посещения автогонок «Формулы-1» в Эмиратах. Фанаты внимательно изучили фото звезды на мировом турнире от папарацци, и на руке кумира обнаружили нечто очень примечательное.

Уточняется, что на безымянном пальце левой руки знаменитости красовалось кольцо с бриллиантами. То есть, украшение находилось именно там, где положено помолвочному кольцу. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Наоми пока никак не отреагировала на вопросы о личной жизни, поэтому ее фанатам остается только гадать, кто ее избранник.

Дело в том, что в последние годы Кэмпбелл вела себя очень скрытно: она дважды стала мамой, но до сих пор неизвестно, кто является отцом детей. Сама знаменитость хвасталась, что рождение дочери удалось утаить с таким успехом, что об этом во всем мире знали только пять человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в 53 года.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
«Президент некомпетентен» — Зеленскому пригрозили военным переворотом
17:08
«У нас есть сведения»: в ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов
17:00
Есть изменения: что происходит с мозгом женщины во время беременности
16:44
Пресс-секретарь Metа* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме
16:40
Кто же жених? Наоми Кэмпбелл заметили с помолвочным кольцом
16:33
«Если не Россия, то кто?» — замглавы Минюста Украины высказалась о переговорах

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Не сможет принять? Как на психику ребенка влияет вынашивание суррогатной матерью
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд