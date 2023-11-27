Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ будут использовать морские дроны

Первую десятку водных беспилотников передадут Минобороны РФ до конца 2023 года.

Морские дроны Вооруженных сил РФ будут использоваться в первую очередь для расширения зоны разведки в Черном море, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в настоящее время за это направление в российских военно-морских силах отвечают корабли в дальнем дозоре, которые должны сначала найти, а затем ликвидировать вражеские беспилотные катера.

Как подчеркнул собеседник издания, когда морские БПЛА пополнят отечественное вооружение, то также будут участвовать в разведке.

«Противник уже использует это оружие при атаках с разных направлений. Сейчас мы часто замечаем эти дроны, когда они подходят близко к целям. Мы их, конечно, уничтожаем, но морские дроны позволят сделать это гораздо раньше», — поделился Леонков.

Он добавил, что такие дроны могут быть выпущены и в ударном варианте. Тогда они смогут уничтожать украинские беспилотные катера, если они предпримут попытки пробиться к российским берегам.

Как передает источник со ссылкой на директора Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко, первые морские беспилотники планируют передать российской армии до конца года. Глава завода-производителя описал новый военный аппарат. Так, отмечается, что водные БПЛА способны набирать скорость, превышающую 80 километров в час и могут перевозить до 600 килограмм взрывчатки. При этом кроме взрывчатки, они способны перемещать спецоборудование, средства для разведки.

Первую десятку дронов передадут оборонному ведомству страны до конца 2023 года, их могут попробовать в работе в ходе СВО на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как разведчики уничтожают украинских боевиков на СВО.