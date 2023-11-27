Прямиком в цель: как разведчики уничтожают украинских боевиков на СВО

Эфирная новость 70 0

Разведчики ВС РФ уничтожают украинских боевиков на СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для атаки использовались дроны-камикадзе.

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и укрепления ВСУ на купянском направлении! Данные о наращивании сил противника получила разведка. Для выполнения боевой задачи наши военные совершили марш бросок ближе к переднему краю. Чтобы не выдать себя, военнослужащие общались исключительно языком жестов. Для атаки на вражеские позиции использовали дроны-камикадзе.

На артемовском направлении позиции ВСУ захватили ивановские десантники. Взводный опорный пункт вычислили с помощью беспилотника. Сначала укрепления киевских формирований атаковала артиллерия. Затем в бой пошли штурмовые группы, которые зачистили блиндажи и укрытия. Десантники закрепились на позициях противника и взяли в плен несколько украинских солдат.

На запорожском направлении противник сдается в плен группами вплоть до взвода. На допросе бойцы ВСУ рассказывают о плохой военной подготовке и массовом дезертирстве. 

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
«Выстрел в спину» — Медведчук о предательстве Зеленского Западом
12:33
«Фокус должен сместиться»: в США призвали сменить стратегию Запада в конфликте на Украине
12:29
Есть риски? Может ли поздняя беременность вызвать рак
12:13
«Он больной насквозь»: Иван Охлобыстин о состоянии Ефремова
12:00
Свадьба в местных традициях: на ВДНХ прошел день Нижегородской области
11:57
«Идея призрачна»: в США поставили крест на планах Украины

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд