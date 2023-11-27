Не только певец: Сара Окс рассказала о прирожденном таланте Сергея Пенкина

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 26 0

Певица Сара Окс: артист Сергей Пенкин является прирожденным кулинаром

Не только певец: Сара Окс рассказала о прирожденном таланте Сергея Пенкина

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Артистка благодарна маэстро за обучение вокальному мастерству. Но исполнитель скрывает и другие таланты.

Певица Сара Окс рассказала о роли артиста Сергея Пенкина в развитии ее звездной карьеры. В интервью порталу «Страсти» она поведала, как обучалась вокальному ремеслу у мастера, и в чем он еще талантлив.

Исполнительница отметила, что случайно узнав про вокальную школу Пенкина, записалась на занятие. Окс призналась, что всегда мечтала поработать с известным артистом.

«Уже с первой встречи меня положили на пол, чтобы научить дышать, обязали выучить стихотворение о том, как технически грамотно артикулировать и петь, и даже накормили фирменным блюдом», — рассказала собеседница.

Так, в процессе знакомства выяснилось, что Сергей не только музыкант с большой буквы, но и кулинар от бога. Он угостил подопечную и других учеников макаронами, а после раскрыл сложности, с которыми ему пришлось столкнуться на своем пути.

«Но что не менее ценно — так это то, что маэстро приоткрыл завесу своего продвижения — как ему не давали петь, мешали, ставили палки в колеса. Такие истории преодоления очень воодушевляют», — поделилась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Пенкин сбежал из зала посреди песни на концерте в Ижевске.

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