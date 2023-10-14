Сергей Пенкин сбежал из зала посреди песни на концерте в Ижевске

Опустив микрофон, артист вышел в фойе и помчался вдоль ряда удивленных работников ДК «Металлург». Но зачем?

Певец и композитор Сергей Пенкин сорвал бурные аплодисменты после неожиданного сюрприза для зрителей в Ижевске. Во время концерта в ДК «Металлург» артист оборвал песню и спешно покинул зал. Озадаченные поклонники переглядывались и не могли понять, почему их покинули так внезапно. Видео опубликовал организатор шоу Борис Рубиновский в личном блоге.

Недолго мучились сомнениями зрители. После побега с микрофоном в руках Пенкин помчался через фойе к лестнице, ведущей на балкон концертного зала. Работники ДК провожали музыканта удивленными взглядами и смешками, а после присоединились к аплодисментам. Публика осталась в восторге от появления маэстро на балконе и его пения буквально в метре от слушателей.

«Эксклюзив!!! Сергей Пенкин, прямо во время своего фееричного, и просто нереально душевного концерта в Ижевске, выбежал из зрительного зала, и направился… Смотрите видео!» — интриговал подписчиков Рубиновский.

Следующее сольное выступление Пенкина запланировано на 20 октября. Оно состоится в Нарофоминске. Жители раскупают билеты и ждут новых сюрпризов. На концертах артист исполняет русские народные песни, оперные арии, романсы и западные хиты. Он обладает уникальным диапазоном голоса в четыре октавы, благодаря этому певец попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Пенкин удивил своих попутчиков во время перелета из Южно-Сахалинска в Москву. Он прошелся по салону самолета и угостил всех желающих коньяком. А потом почему-то заявил, что всю дорогу спал в бизнес-классе.