Правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых

В России рассматривают запрет на вывоз зерновых культур из РФ. Данный вопрос находится на рассмотрении правительства, сообщают «Известия».

В списке находится ряд сельскохозяйственной продукции: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь. Запрет на их вывоз могут ввести при достижении объемов запасов зерна критической отметки в 10 миллионов тонн. Эта цифра рассчитана на основе годового потребления в России. Ответственность на разработке решения лежит на Минсельхозе, Минпромторге и Минэкономразвития.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что производят ежемесячный мониторинг запасов зерновых. Источник издания в Госдуме также подтвердил информацию о проработке запрета на вывоз, отметив, что подобный инструмент хорошо себя зарекомендовал в вопросе сдерживания роста цен.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский предположил, что причиной введения запрета может являться необходимость регулирования рынка из-за того, что поставщики в последние годы активно вывозили продукт за рубеж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировали хороший урожай пшеницы.