Правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Запрет на вывоз могут ввести при достижении запасов критической отметки.

Правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В России рассматривают запрет на вывоз зерновых культур из РФ. Данный вопрос находится на рассмотрении правительства, сообщают «Известия».

В списке находится ряд сельскохозяйственной продукции: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь. Запрет на их вывоз могут ввести при достижении объемов запасов зерна критической отметки в 10 миллионов тонн. Эта цифра рассчитана на основе годового потребления в России. Ответственность на разработке решения лежит на Минсельхозе, Минпромторге и Минэкономразвития.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что производят ежемесячный мониторинг запасов зерновых. Источник издания в Госдуме также подтвердил информацию о проработке запрета на вывоз, отметив, что подобный инструмент хорошо себя зарекомендовал в вопросе сдерживания роста цен.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский предположил, что причиной введения запрета может являться необходимость регулирования рынка из-за того, что поставщики в последние годы активно вывозили продукт за рубеж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировали хороший урожай пшеницы.

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