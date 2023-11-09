Путин сообщил о хорошем урожае пшеницы в России: «Первое место в мире по экспорту»

Глава государства принял участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

В России в текущем году был хороший урожай пшеницы. Страна продолжает занимать лидирующее место по экспорту культуры за рубеж. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президент сегодня прибыл в Астану по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарт Токаева. Они в дистанционном формате, с помощью видеоконференцсвязи, принимают участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главная тема форума — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

«Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн, и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту», — прокомментировал Путин в рамках своего выступления.

Глава РФ отметил, что пшеница — это очень важный товар. А российская пшеница, по его словам, продолжит продаваться на мировых рынках в больших объемах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Токаев оценил перспективы партнерства Астаны и Москвы.