Эпоха интеллектуального благоденствия: к чему приведет развитие нейросетей

Искусственный интеллект заметно облегчит жизнь человеку. В чем именно на этот раз?

Следующей ступенью развития искусственного интеллекта станет создание индивидуальных помощников с доступом к сверхперсональным данным о человеке. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.

«Можно сказать, что это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает. А если заблуждается, то искренне», — пояснил Косарев.

Как добавил эксперт, благодаря такому помощнику человек сможет увеличить продолжительность жизни, ведь он будет знать всю историю болезни и в дальнейшем подсказывать, какие и в какое время надо сдать анализы, как стоит питаться.

«Например, с предрасположенностью к определенной аллергии и риску рака из-за наследственности помощник будет советовать продукты питания и на протяжении всей жизни смотреть за анализами крови, моментально отслеживая любые изменения», — добавил специалист.

Кроме здоровья помощник поможет человеку подобрать отрасль, в которой он сможет достичь наивысшего результата, поможет в выборе наиболее подходящей второй половинки, которая идеально подойдет по возрасту, интересам и состоянию здоровья для создания полноценной семьи.

«Человечество войдет в эпоху интеллектуального благоденствия и научных открытий, которые будут свершаться стремительно. Мы получим в виде бонусов возможность путешествовать между планетами и продлевать собственную жизнь на значительный срок», — дал позитивный прогноз Косарев.

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