Без души: Милош Бикович об опасностях использования ИИ в творчестве

Нейросети можно сделать умелыми сценаристами, но не станут ли их произведения вторичными?

Искусственный интеллект (ИИ) может представлять опасность для творчества. Об этом заявил актер Милош Бикович на «Форуме объединенных культур», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, что искусственный интеллект в творчестве — это опасность, с одной стороны. С другой, это благо. Мы используем его на пост-продакшене, но через пять лет результаты будут совсем другими», — сказал он.

Бикович объяснил, что с помощью ChatGPT можно создать бота, который станет лучшим сценаристом, благодаря «залитым» в него книгам, но души у него не будет. Вместе с тем актер добавил, что искусственный интеллект может профессионально выполнять задачи, но работы в результате будут «штамповыми», как у средних кинематографистов.

Это лишь вопрос времени и технологий, когда ИИ будет владеть всеми процессами кинопроизводства, уточнил артист. Причем можно ограничить работу искусственного интеллекта так, чтобы созданием проектов занимались только люди — однако есть риск, что большим корпорациям будет выгоднее сотрудничать с ИИ, а не с 500 профессионалами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко раскритиковал использование нейросети для создания музыки.