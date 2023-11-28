«Часть айсберга»: как Украина скрывает реальные потери в рядах ВСУ
Соскин заявил о сокрытии реальных данных о потерях в ВСУ
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
Армия Владимира Зеленского терпит неудачи в конфликте с Россией. Но настоящие данные о потерях власти не приводят.
Глава Украины Владимир Зеленский скрывает реальные данные о потерях в армии, которые она несет в ходе боестолкновений с Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он указал, что правительство Украины скрывает информацию о реальном положении дел на поле боя. Соскин привел в пример инцидент на украинском телеканале, в эфире которого заявили о миллионе погибших и без вести пропавших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», — указал он.
Соскин добавил, что Зеленский и его окружение знают о потерях, однако официально об этом не говорят. Отвратительным человеком за свои действия президента Украины назвал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, после окончания конфликта Зеленский не избежит наказания.
«Я думаю, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) повторит судьбу Муссолини. Это очевидно. Я считаю, что мир увидит, как сильно он коррумпирован и какой отвратительный он человек на самом деле», — сказал Макгрегор.
Спецоперация России на Украине
В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина столкнется с холодной зимой, которая изменит ход конфликта с Россией.
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