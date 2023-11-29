Муцениеце показала, какой она была до свадьбы с Прилучным

Актриса считает, что раньше она была очень худая.

Актриса Агата Муцениеце поностальгировала в своем микроблоге. Она поделилась с подписчиками фотографией многолетней давности, на которой знаменитость предстала совсем молоденькой девушкой. Уникальное фото опубликовал портал dni.ru.

Недавно экс-супруга актера Павла Прилучного уехала из России в Латвию вместе с детьми. Вероятно, в родительском доме артистку настигла волна ностальгии и воспоминаний о былых временах. В интернете брюнетка опубликовала кадры, которыми ранее не делилась.

«Ребят, посмотрите, какая я была худая… Так, мне еще есть куда худеть», — с сожалением в голосе отметила Агата.

Ее поклонники уверены, что артистка так пошутила. Ведь Муцениеце и без того может похвастаться роскошной фигурой, которую не стесняется показывать публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце сообщила о вынужденном возвращении в Латвию.