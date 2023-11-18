«Перейду границу пешком»: Муцениеце о вынужденном возвращении в Латвию

Помимо прочего, оказалось, у одной из самых востребованных знаменитостей в РФ нет российского гражданства.

Актриса Агата Муцениеце покидает Москву и уезжает в родную Ригу. Об этом она рассказала журналистам издания The Voice. Известно, что звезда родилась в столице Латвии, там же поступила в университет и стала изучать китайскую философию, но потом решила все изменить. Будущая знаменитость забрала документы и отправилась поступать во ВГИК, со временем стала одной из популярнейших актрис РФ.

Получив диплом, Муцениеце получила роль в сериале «Закрытая школа». Эта работа принесла не только известность, но и знакомство с будущим мужем Павлом Прилучным. У пары родились двое детей — Мия и Тимофей. В 2020-м супруги со скандалом расстались, с тех пор Прилучный успел жениться на актрисе Зепюр Брутян и произвести на свет еще одного сына Микаэля. А Агата пережила вторую волну популярности на фоне развода. Зачем же ей на гребне этой самой волны уезжать в Латвию? Дело как раз в наследнике. Артистка направляется на родину, чтобы оформить Тимофею паспорт.

«Я планирую поехать туда в конце ноября… Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», — поделилась Муценице.

Примечательно, что хотя актриса и живет в России много лет, гражданства у нее до сих пор нет. Из-за этого она не смогла поучаствовать в кастинге на главную роль в фильме «Вызов» Клима Шипенко. Звездой стала Юлия Пересильд. Как отмечала в одном из интервью Муцениеце, этот проект мог бы стать лучшим в ее жизни, но на борт брали только граждан РФ.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прогремел почти три года назад, однако до сих пор артисты выясняют отношения. Теперь уже не на публике, а в суде. Подробностями звезды не делятся, но журналисты выяснили, что новые разбирательства связаны с выселением бывшего главы семейства из квартиры и алиментами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса отреагировала на прямой вопрос об исках к экс-супругу.