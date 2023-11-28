Анна Семенович сняла откровенное видео в ванной

Артистка в очередной раз не постеснялась показать свою наготу.

Звезда российского шоу-бизнеса Анна Семенович снялась обнаженной в пенной ванной. Откровенное видео с частичной демонстрацией фигуры появилось в микроблоге знаменитости.

«Время 5:30 утра, но никто не отменял мою утреннюю ванну, даже перед вылетом на самолете», — прокомментировала певица свою раннюю процедуру.

Экс-солистка группы «Блестящие» всегда отмечала, что никогда не стесняется своего тела. Она часто публикует фотографии, на которых позирует без косметики. Кроме того, Семенович старается не пользоваться фильтрами, а если маскируется в Сети, то в минимальном количестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович сходила в баню с двумя мужчинами и показала это на видео. На кадрах было видно, как красавицу-телеведущую хлестают вениками двое мужчин. К тому же в парной артистка находилась в достаточно откровенном купальнике.

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