Выбор на их стороне: куда приведет НАТО игра с высокими ставками

Политики Североатлантического альянса продолжают испытывать Россию на прочность.

Отношения между Россией и НАТО будет крайне сложно восстановить, в первую очередь, из-за агрессивной политики альянса. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям». Дипломат высказал мнение, что отношения России и НАТО в обозримой перспективе имеют очень низкие шансы на восстановление.

«Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение. Мы были готовы договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, с чем всегда были проблемы у Североатлантического альянса и его стран-членов», — заметил замглавы МИД.

Рябков добавил, что на фоне происходящих в мире событий очень сложно представить, какие должны сложиться ситуация и контекст, чтобы возобновление отношений России и НАТО стали возможны. Дипломат не исключил, что обострение отношений может привести к вооруженному конфликту.

«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО», — заметил замглавы МИД.

Он обратил внимание на то, что Россия готова защищать национальные интересы и будет использовать для этого все имеющиеся в распоряжении средства.

«Бесконечное посягательство на национальные интересы, нескончаемая эскалация на направлении, которое с точки зрения фундаментальных интересов является для нас не просто ключевым и стержневым, а сердцевинным, — опасный путь», — добавил Рябков.

Заместитель министра также провел образные параллели, сравнив НАТО с человеком, страдающим от зависимости от азартных игр.

«Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному „гемблингу“, игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», — заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией.