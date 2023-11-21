«Восстановить доверие»: НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Asia Times: НАТО придется пойти на сделку с Россией

«Восстановить доверие»: НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Североатлантическому альянсу открыли глаза — ситуация в Европе складывается не лучшим образом, надо что-то делать.

НАТО в скором времени придется искать компромиссы с Россией. Об этом пишет издание Asia Times.

Журналисты указывают на то, что военные идеи НАТО устарели и стали ущербны. Североатлантический альянс перестал быть оборонительным и ударился в экспансию, что показывает конфликт на Украине. Кроме того, организации не хватит сил, чтобы восполнить потери украинской армии и противостоять России.

«Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые перекроят стратегическую карту Европы», — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили ситуацию с приближающимся майданом на Украине.

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