Страсть к скорости: ТОП-5 автоледи российского шоу-бизнеса

Кто из российских знаменитостей не представляет свою жизнь без вождения?

Не все звезды российского шоу-бизнеса пользуются услугами личного водителя. Некоторые знаменитости настолько любят водить авто, что ради комфорта и экономии времени не готовы жертвовать удовольствием. Портал dni.ru привел список звездных автоледи.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Многим поклонникам телеведущей известно, что она часто проводит время за рулем. Свою страсть к такому методу передвижения знаменитость не скрывает, но не стремится показаться идеальным водителем. Ранее она делилась, что ее стиль вождения не по душе ее мужу Игорю Макарову. Поэтому почти каждая совместная поездка чуть не заканчивается разводом.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Экс-супруга рэпера Элджея давно известна как ярая любительница скорости и дорогих автомобилей. Блогерша любит с ветерком кататься по улицам Москвы на спортивных иномарках и с удовольствием тратит деньги на это недешевое занятие. За последние несколько лет Ивлеева собрала внушительную коллекцию авто с многомиллионной стоимостью.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса Агата Муцениеце также в числе знаменитостей, которых часто можно увидеть в качестве водителя. Бывшая жена Павла Прилучного предпочитает водить сама и наотрез отказывается от услуг личного шофера. Но для своих детей, по словам артистки, нанять такого специалиста она планирует.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Телеведущая Ксения Бородина также неравнодушна к машинам. Она живет за городом и тратит много времени на частые поездки в Москву по делам. Однако, в отличие от Муцениеце, она не так категорична в данном вопросе, так она иногда позволяет себе прибегнуть к услугам личного водителя.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Супруга рэпера Джигана в микроблоге активно показывает будни многодетной мамы. Своей аудитории она рассказывала, что предпочитает сама садиться за руль и без ума от люксовых авто.

Ранее 5-tv.ru писал, какими машинами владели знаменитости.