Автоколлекции звезд оцениваются в десятки миллионов рублей.

Российские знаменитости не привыкли ограничивать себя при выборе авто. В коллекциях селеб часто можно встретить уникальные или просто очень дорогие машины, стоимость которых составляет несколько десятков миллионов рублей. Редакция 5-tv.ru вспомнила, на чем ездили и продолжают ездить отечественные звезды.

Гарик Харламов

Софья Сандурская / ТАСС

Однозначно можно сказать, что Гарик Харламов с теплотой относится к автомобилям немецкого концерна Volkswagen. Первой машиной шоумена была дешевая Skoda Octavia, которую очень любят таксисты. Сейчас за такой автомобиль на вторичном рынке просят меньше миллиона рублей. К сожалению, она попала в серьезное ДТП, и шоумен пересел на Volkswagen Passat. Второй немецкий седан в его коллекции был угнан. Самое обидное, что внутри находилась документация на машину и паспорт актера.

Решив что-то поменять в своей жизни, юморист пересел на BMW. Но долго кататься на этой тачке у Гарика не вышло. Автомобиль пришлось отдать первой супруге во время бракоразводного процесса. За последние годы шоумена видели на улицах столицы на совершенно разных машинах: Nissan Murano (также попала в ДТП), Audi Q7 и Porsche Cayenne. Последний артист приобрел в 2018 году. За третье поколение продавцы просят сейчас около шести-семи миллионов рублей.

Джиган

Валерий Шарифулин / ТАСС

Автопарк рэпера Джигана поистине огромен. Особой любовью артиста пользуются машины британской марки Rolls-Royce. В свое время он приобрел черный кроссовер Rolls-Royce Cullinan, родстер Rolls-Royce Wraith и седан Rolls-Royce Ghost. Сегодня коллекция из трех таких автомобилей стоит около 100-120 миллионов рублей.

Также рэпер дарил супруге Оксане Самойловой Bentley Continental GT за 14 миллионов рублей. По слухам, авто не задержалось гараже надолго, и на смену ему была приобретена Bentayga. Цены на внедорожник актуального поколения стартуют от 30 миллионов рублей.

Кроме того, рэпер тяготеет к американским машинам. Периодически он выкатывает из гаража огромный Cadillac Escalade ESV. Правда, за рулем на этом монстре Джиган почти не ездит, а доверяет управление личному водителю. За новый автомобиль просят более 17 миллионов рублей.

Анастасия Волочкова

Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженная артистка РФ обладает, пожалуй, одним из самых малочисленных автопарков в этом топе. Долгое время балерина владела ВАЗ-2107 зеленого цвета. Машина простаивала в гараже, пока в 2018-м звезда не решила ее продать. Сколько заплатил новый владелец, не уточняется.

Затем бывший муж звезды купил для нее Mercedes-Benz SL 350 за четыре с половиной миллиона рублей. Примечательно, что автомобиль достался знаменитости далеко не в базовой конфигурации. К примеру, специально для Волочковой в него установили шкафчики для косметики и духов.

Также знаменитость какое-то время ездила на Lexus LS 460 за 5,5 миллионов рублей. Но в 2018 году таинственный поклонник подарил ей роскошный Mercedes-Benz Maybach S 500 за более, чем десять миллионов рублей. Правда, с машиной связана не самая приятная история. Бывший водитель Волочковой Александр Скиртач не только обманывал звезду, прося деньги на ремонт, но и украл ПТС после увольнения.

Павел Прилучный

Сергей Фадеичев / ТАСС

Первой машиной в коллекции Павла Прилучного был ВАЗ-2112. Актер купил его в 18-летнем возрасте. Однако долго кататься не стал и уже через два месяца обменял на Toyota Crown. Заразившись японскими машинами, еще через какое-то время будущая звезда приобретает себе Nissan Cefiro.

Перебравшись в Москву, Прилучный купил себе подержанную Mazda 3. Сейчас такую можно приобрести примерно за полмиллиона рублей. К сожалению, именно на ней артист попал в ДТП. Сам актер почти не пострадал, но машине пришел конец.

Осознав, что единственные нормальные машины выходят только с немецких заводов, Прилучный покупает себе Audi A5. К сожалению, озарение было недолгим, и уже вскоре актер избавляется от колец на капоте в пользу Land Rover Freelander. Также в Павел успел покататься на Infiniti EX35, Genesis G80, Lexus RX и нескольких других тачках. Но главной звездочкой в его коллекции остается Mercedes-Benz G63 AMG Brabus. «Гелик», вышедший из знаменитого автоателье, обошелся звезде «Мажора» не в один десяток миллионов рублей. Но артист, кажется, не жалеет о покупке.

«Это лучшая тачка, которая вообще есть в мире! Это просто божественно! Это дичайшее удовольствие. Ты поймешь, когда прокатишься», — так комментировал покупку сам Прилучный.

Бузова

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Телеведущая и певица Ольга Бузова за свою жизнь успела поездить на совершенно разных автомобилях. Во время пребывания на «Доме-2» звезда рассекала по дорогам на желтом Mini Cooper. Примечательно, что в 2018 году машину 2007 года продавали за внушительные пять миллионов рублей, что в 15-20 раз дороже рынка. Похоже, мы выяснили стоимость автографа теледивы в ПТС. После «Купера» звезда какое-то время ездила на Audi и Range Rover Sport.

Несколько позднее бывший супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов подарил девушке белоснежный Mersedes GLE63 AMG. После бракоразводного процесса мужчина не стал оставлять подарок девушке, а отвез его в свой гараж. Какое-то время звезда ездила на арендованном боварце BMW. Однако какое-то время спустя тайный почитатель ее таланта преподнес ей царский подарок — синий Mercedes GLE63 AMG, но в другом кузове.

Филипп Киркоров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В 2010 году народного артиста Российской Федерации заметили на Porsche Cayenne S. Сейчас такой автомобиль стоит около миллиона рублей. Самое интересное, что поп-король купил себе уникальные номера — О777МР77. Похожие государственные знаки стоят, как и автомобиль.

Кроме того, в гараже Киркорова стоит кабриолет Rolls-Royce Dawn. Сейчас «Расссвет» с небольшим пробегом оценивается чуть дороже 30 миллионов рублей. Еще из интересных машин стоит выделить Mercedes-Benz S-Class с объемом движка в три с половиной литра и мощностью в 272 лошадиных силы. Вообще это не единственный «Мерин» в коллекции исполнителя. Киркорова замечали на Mercedes-Benz S500 Maybach и Mercedes-Benz ML 63 AMG. Цены на эти автомобили с пробегом составляют около четырех и пяти миллионов соответственно.

Напоследок мы оставили две главные «звезды» его немалой автоколлекции. Первая ВАЗ-2109, на которой исполнитель ездил в начале карьеры. Вторая — лимузин Hummer Ultra Reincarnation длинной 11 метров.

Нагиев

Артем Геодакян / ТАСС

А вот Дмитрий Нагиев совершенно точно заслуживает звание настоящего поклонника автомобилей. Актер не продал ни одного автомобиля из тех, на которых ездил в разные моменты своей жизни.

Первой его машиной стал ЗАЗ 966, которого в народе прозвали «Ушастым», после «Запорожца» Нагиев купил ВАЗ 2106 фиолетового цвета.

Когда актер начал зарабатывать, то приобрел себе Hyndai Equuus Limousine за несколько миллионов рублей. Также в его коллекции есть Cadillac Escalade.

А вот для быстрой езды актер использует Mercedes-AMG S 63 Coupe. Самый дорогой автомобиль в его коллекции оценивается более чем в 10 миллионов.

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