Многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» спущена на воду

В Северодвинске — большое событие. Спустили на воду многоцелевую атомную подлодку «Архангельск». И она уникальна: оснащена сложнейшим оборудованием, над которым работали более 400 российских компаний. Благодаря ему подлодка может «слышать» противника за десятки километров. Впечатляет и ее огневая мощь, ведь на борту — крылатые ракеты. Корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет, какие боевые задачи предстоит выполнить «Архангельску».

Длина — 130 метров, около десяти — осадка, почти 13 тонн водоизмещения, 64 члена экипажа, таков «Архангельск» в цифрах. Они для всего проекта «Ясень-М» практически одинаковы. Но «Архангельск» — передний фронт отечественного ВПК, вобравший все передовые решения.

Лодка уникальная, лодка суперсовременная — гидроакустический комплекс позволяет субмарине слышать не только передней полусферой, как было раньше, а на 360 градусов. При таком серьезном оборудовании она почти бесшумна.

По сложившейся традиции все, кто трудился над лодкой, кидают на рельсы монетки. Так делают почти на всех судостроительных заводах, как нам рассказали. Съемочная группа тоже внесла свой вклад.

Предыдущие лодки проекта «Ясень-М» так же сошли с этих стапелей. Лодки, говорят военные, едва ли не самые универсальные в своем классе — поражают цели наземные, надводные и подводные. Новая уникальная вертикальная торпедная установка позволяет работать машине со всеми видами крылатых ракет: «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Чтобы «Архангельск» сошел сегодня на воду, восемь лет ежедневно работало несколько тысяч человек. 400 компаний: от поставщиков металла до завода, где собирали атомную установку. И все детали — без исключения — отечественные: в лодке нет ни единого винтика, выпущенного хотя бы в странах бывшего СССР.

Сейчас три такие же лодки проекта «Ясень-М» несут вахту в составе ВМФ России: «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». «Красноярск», спущенный на воду летом 2021 года сейчас проходит испытания, его очень ждут на флоте. Ну и «Архангельск» будут достраивать уже на воде и после подводный корабль уйдет на испытания и пополнит ряды боевых субмарин. Примечательно что команда- все 64 человека — уже сформирована и чуть ли не с первого дня участвовали в строительстве.