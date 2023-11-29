Очередной фейк? Ведется ли гибридная война между Польшей и Белоруссией

В чем заключается конфликт государств?

Отношения между Польшей и Белоруссией нельзя воспринимать как типичный формат гибридной войны. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в беседе с 5-tv.ru.

Страны ведут активное информационное противостояние, а также организовывают провокации как на дипломатической арене, так и в других сферах. При этом между государствами существуют крепкие экономические ставки. К примеру, продолжаются поставки продовольствия. Но даже это не мешает им обвинять друг друга.

«Польша обвиняла Белоруссию в том, что она является союзником России. В Белоруссии постоянно говорят о том, что поляки вмешиваются во внутренние дела. <…> Постоянно ждут нападения со стороны Польши. Это периодически поднимающаяся волна. Наиболее яркой она была последней осенью <…> до выборов в Польше», — считает Суздальцев.

Политолог уверен, что говорить об открытом противостоянии смысла нет. Нападение на Минск будет автоматически означать нападение на Калининград. Это, в свою очередь, прямой путь к Третьей мировой войне. Суздальцев уверен, что гибридная война гораздо ярче проявляется между Украиной и Польшей

Эксперт уверен, что Лукашенко решил использовать мигрантов, которые идут через Белоруссию в Европу в 2020 году, чтобы с ним вышли на контакт после переизбрания. Сейчас ситуация повторяется, однако поляки защищаются. Поэтому мы можем наблюдать, как мигрантов перебрасывают на границу с Финляндией.

«Самый центр сбора этих мигрантов — Минск. А потом идет такая координация, ищутся какие-то возможности. Вот их направили на финскую границу. Но там финны быстро сориентировались и начали закрывать переход», — объяснил политолог.

В будущем Лукашенко намерен курировать переговоры между Украиной и Россией. Для этого ему нужно признание на международной арене.

Схожей позиции придерживается и политический эксперт Александр Асафов. Он считает, что никакой гибридной войны между Польшей и Белоруссией нет. Сейчас Белоруссию обвиняют в совершении действий касательно миграционной политики, которая нарушает безопасность стран Евросоюза. При этом беженцы могут абсолютно легально находиться на территории республики.

«Эта система по доставке людей, этот черный рынок, знает, что оказавшийся на территории Евросоюза человек может попросить убежище. И оно должно быть ему предоставлено. Для этого он должен оказаться уже на территории. Собственно, поэтому они все и прорываются, как только возможность правовая появляется», — уверен Асафов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / World Flags; 5-tv.ru

И Варшава, и Хельсинки обвиняют Минск в намеренной переброске мигрантов. Однако назвать это гибридной войной нельзя. Этот термин был введен из-за того, что поляки заблокировали украинские грузовики, и необходимо смещать негативный акцент.

Некоторое время назад СМИ сообщили, что впервые за несколько лет мигранты не пытались прорваться в Польшу из Белоруссии. Однако польские пограничники сообщили, что так называемая гибридная война между государствами все еще продолжается.

«27 ноября, впервые за более чем два года, то есть с августа 2021 года, не было попыток нелегально проникнуть из Белоруссии», — отметила польская сторона.

Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варшава официально призвала Киев выполнить требования местных перевозчиков. Митингующие закрывают пропускные пункты для украинских грузовиков один за другим.