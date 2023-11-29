Скоро Землю накроет сильнейшая магнитная буря — чего ждать людям?

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Алексей Панков
Алексей Панков 208 0

В ближайшие дни Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Скоро Землю накроет сильнейшая магнитная буря — чего ждать людям?

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Ближайшая к планете звезда входит в активную фазу.

Вечером во вторник на Солнце произошла сильнейшая серия взрывов, из-за чего часть вещества направилась к Земле. Плазма доберется до планеты к четвергу, передает издание KP.RU.

По мнению экспертов, солнце приближается к максимуму своей активности. Кто-то из ученых говорит, что это произойдет через несколько месяцев, другие — через пару лет, в 2025 году.

Специалисты обнаружили на Солнце большую группу «пятен-камикадзе». Взрывы в них сотрясали всю звезду. И в минувший вторник эта область оказалась напротив Земли, выбросив так называемые волокна или же облако плазмы.

«Двигаясь по космосу, волокна собирают перед собой солнечный ветер — ту плазму, которая всегда, в любое время, летит от Солнца. Образуется словно подушка — а за ней, условно, „чистое пространство“. То есть волокна расчистили путь для следующего события», — рассказал Артем Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

Последней вспышке присвоили класс М с индексом 9,8. Это практически максимум. Сильная магнитная буря ожидается в ночь на 1 декабря. Специалисты считают, что у жителей столицы, а также более южных регионов будет возможность увидеть северное сияние.

При этом исследователи отмечают, что текущий пик — весьма заурядный. На Солнце были и более мощные вспышки в 1960-х и 1970-х. А вот на Западе его боятся очень сильно.

Людей пугают повторением «события Харрингтона» — мегавспышки 1859 года, породившей крупнейшую магнитную бурю, которые случаются раз в 500 лет. Есть шанс, что она выведет из строя сотовую связь, интернет и другие гаджеты.

Пульс Солнца: какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому нужно быть особенно осторожным при магнитной буре.

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