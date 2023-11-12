«Они все это чувствуют»: кому нужно быть особенно осторожными при магнитной буре

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Терапевт Лапа: все люди с сосудистыми проблемами чувствуют магнитную бурю

«Они все это чувствуют»: кому нужно быть особенно осторожными при магнитной буре

Фото: www.globallookpress.com / Space Telescope Science Institut

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Природное явление способно всерьез подкосить здоровье человека. Врачи предупреждают, что важно своевременно предпринять соответствующие меры.

В последнее время количество магнитных бурь заметно увеличилось. Это природное явление так или иначе сказывается на ритме жизни метеозависимых людей, также нелегко отголоски космического явления плохо переносят лица с хроническими заболеваниями.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с изданием RT перечислила способы, как пережить магнитную бурю. По ее словам, в такие дни наблюдается серьезная нагрузка на сосуды.

«Все люди, которые имеют сосудистые проблемы, это чувствуют. Самое главное — выполнять назначения врача. В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы», — объяснила терапевт.

Она добавила, что сосуды под воздействием магнитных бурь бесконтрольно «сужаются и расширяются», поэтому следует держать под контролем самочувствие, больше отдыхать, сократить нагрузки, особое внимание уделить здоровому питанию, прогулкам и разжижению крови.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые недооценили мощность магнитной бури, «осветившей» юг России.

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