Восходящая звезда: дочь Николаева и Проскуряковой шокировала публику пением

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Дочь Николаева и Проскуряковой впервые выступила на большой сцене

Восходящая звезда: дочь Николаева и Проскуряковой шокировала публику пением

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

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Наследница артиста, несмотря на столь юный возраст, уже проявляет музыкальные способности и достаточно уверенно держится перед публикой.

Дочь певца Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника буквально шокировала публику своим пением. Наследница знаменитостей вышла на сцену с родителями и исполнила новогоднюю песню. Видео с появлением наследницы музыкальной семьи зрители концерта опубликовали в социальных сетях.

Буквально месяц назад Веронике исполнилось восемь лет. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже может похвастаться успехами. Звездные родители стараются все свое свободное время уделять малышке и всесторонне развивать. Но многие поклонники уверены — Вероника в будущем пойдет по стопам родителей. Не так давно девочка это в очередной раз доказала.

Как сообщило издание dni.ru, девочка приняла участие в новогоднем концерте. Сначала Николаев и Проскурякова пели, сидя перед дочкой на коленях, а затем передали ей микрофон. Многие отметили, что девочка поет очень чисто. Кроме того, Дочь Николаева уверенно держалась на сцене, не стеснялась зрителей, не смущалась. Не исключено, что когда-нибудь ребенка ждет большое музыкальное будущее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Проскурякова относится к старшей дочери Игоря Николаева.

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