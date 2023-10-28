Мачеха ли? Проскурякова призналась, как относится к старшей дочери Николаева

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 31 0

Проскурякова: я никогда не была мачехой для старшей дочери Николаева

Мачеха ли? Проскурякова призналась, как относится к старшей дочери Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица поздравила молодую женщину с днем рождения и честно рассказала о взаимоотношениях с ней.

Проживающая в Америке дочь Игоря Николаева от брака с Еленой Кудряшевой накануне, 27 октября, отметила 45-летие. Нынешняя супруга артиста Юлия Проскурякова публично поздравила падчерицу и призналась, что никогда не была для дочери мужа мачехой. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Отмечается, что Николаев на расстоянии поздравил дочь, посвятив ей пост в соцсетях.

«Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата! Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе!» — написал певец.

Проскурякова присоединилась к поздравлениям мужа, но не все интернет-пользователи увидели в нем искренность.

«Будь счастлива! Очень жаль, что нас разделяют расстояния, и мы очень давно не виделись, но наши сердца всегда с тобой», — обратилась к Николаевой-старшей жена певца.

Некоторые комментаторы усомнились в искренности певицы. Проскурякова же не оставила это без внимания.

«Я никогда не была для Юлии мачехой, мы всегда были и есть — друзья, подружки, близкие люди», — ответила Юлия.

Ранее 5-tv.ru писал, как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа.

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