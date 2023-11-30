Певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Певец и танцовщица на торжественном мероприятии поменялись местами. В этот день именно супруг наблюдал за работой жены.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Певец IVAN (настоящее имя — Александр Иванов) впервые показал свою жену на публике. Вывел супругу Алину Сухоруких исполнитель в свет на самое громкое событие осени — XXVIII Церемонию вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Это наш первый выход большой, светский. Даже больше скажу: Алина сегодня танцует всю премию с разными артистами, а я буду наблюдать», — рассказал исполнитель.

Алина Сухоруких — танцовщица и хореограф, участница многих популярных телевизионных проектов. Обычно девушка не посещает публичные мероприятия и не выставляет личную жизнь напоказ, лишь изредка публикуя совместные с супругом фотографии.

Подробностями своей личной жизни IVAN тоже делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как IVAN познакомился с женой.

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