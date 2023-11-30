Маршрут Лаврова на саммит ОБСЕ пришлось менять: в чем причина

Запрет Болгарии исказил нормы и имеет шансы стать неприятным прецедентом мирового уровня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Правда, маршрут полета пришлось изменить. Вместо пролета через Болгарию дипломатический порт полетело в Македонию через Грецию.

Дело в том, как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ей лично было запрещено находиться над территорией Болгарии.

При этом, как заметила дипломат, данное решение Болгарии нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, принятую в 1944 году.

Подобное решение Болгарии может повлечь за собой зеркальные меры от России, намекнула Захарова, а также грозит стать опасным мировым прецедентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров ответил Байдену на слова о возвращении Крыма.