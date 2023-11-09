«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Лавров ответил Байдену на слова о возвращении Крыма словами «блажен, кто ворует»

«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

Фото: Reuters / REUTERS

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Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление американского лидера Джо Байдена о вере в возможность возвращения Крыма под контроль Украины. Российский министр адресовал Западу известное в народе выражение.

«Блажен, кто верует», — прокомментировал он в интервью для программы одного из федеральных каналов.

В Белом доме ранее сообщили, что президент США все еще не теряет надежду вернуть Украине утраченные территории.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что признания главкома ВСУ Валерия Залужного подтвердили, что Киев не вернет Крым.

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