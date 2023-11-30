Пожалуй, это был единственный американский политик, сохранивший свое влияние в международном масштабе в таком возрасте.

В каких бы преступлениях ни обвиняли раньше Киссинджера, он звучит как голос разума на фоне современных американских политиков, заявил в беседе с 5-tv.ru политолог Гарланд Никсон.

«Когда я был моложе, Киссинджер в истории США, мне он казался наиболее влиятельной дипломатической фигурой за всю историю США. Большинство американцы знают, что он приложил руку к большинству конфликтов последних десятилетий во всем мире. Однако когда американцы начали более внимательно смотреть на некоторые его действия в политике США, его посчитали военным преступником», — сообщил эксперт.

Сейчас, однако, по его словам, ситуация иная — Киссинджер последние годы считался голосом разума, к которому, к сожалению, не всегда прислушивались. Сейчас к власти пришли совсем спорные личности — Джейк Салливан, Энтони Блинкен и Виктория Нуланд. На их фоне Киссинджер не только не страшный монстр, но и мощный политик. И это проблема — если человек, считавшийся военным преступником, стал голосом разума, то это свидетельствует о полной деградации политики США.

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