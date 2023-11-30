Усовершенствованная методика: как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Экономист Гиринский: с 1 декабря Росстат улучшит метод учета дохода пенсионеров

Усовершенствованная методика: как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Согласно подписанному в ноябре приказу, учитываться будут «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» и «94 Пенсии-Р».

С 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их дохода. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

Он напомнил, что Росстат в середине ноября подписал приказ, который регламентирует определенные формы учета таких сведений, как «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», содержащая данные о неработающих пенсионерах, и «94 Пенсии-Р», в которой имеется информация о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — сказал он.

Например, с помощью этих данных получится более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах. Все сведения, напомнил Гиринский, предоставляются в территориальные органы Соцфонда в заполненном и оформленном виде до первого числа месяца включительно, следующего за отчетным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023 года. В частности, речь идет о преобразованиях в графике выплаты пенсий, повышении пособий, тринадцатой зарплате, маркировке на продуктах и изменениях для автомобилистов.

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