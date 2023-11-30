«Дальневосточная ипотека» пришла в Арктику: условия и особенности

Воспользоваться программой смогут определенные категории россиян, включая учителей и врачей.

Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку“», — говорится на сайте правительства.

Так, жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Максимальная сумма займа составляет шесть миллионов рублей.

Участниками могут стать проработавшие там не менее пяти лет педагоги и медики, супруги не старше 35 лет и одинокие родители ребенка в возрасте до 18 лет включительно. Еще льготная ставка доступна россиянам, получившим земельные участки по программе «Гектар». Допускаются и участники региональных программ трудовой мобильности.

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