Госдума закрепила в законе индексацию пособий по безработице и льготы бойцам СВО

Положения ежегодной индексации пособий по безработице и о содействии приоритетному трудоустройству участников спецоперации на Украине (СВО) содержатся в законе «О занятости населения в России». Его приняла Госдума на пленарном заседании в третьем чтении, о чем сообщается на сайте нижней палаты парламента. Сам документ опубликован в ее базе.

Отмечается, что действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, поэтому принятие новой версии уже давно назрело. Документ был внесен в Госдуму в январе 2023 года группой депутатов и сенаторов.

Закон сохраняет установленный максимальный размер пособия по безработице. Так, в первые три месяца он составит 12 792 рубля, а в последующие три — 5000 рублей. Нетронутой остается и самая маленькая величина пособия — 1500 рублей. Однако максимальный и минимальный размер будут ежегодно индексироваться 1 февраля. Коэффициент определит правительство России.

Документ также предусматривает предоставление военнослужащим и добровольцам спецоперации право на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке. Им можно воспользоваться в течение трех лет после окончания службы или контракта.

Кроме того, закон позволяет россиянам, завершившим прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, рассчитывать на содействие служб занятости в приоритетном трудоустройстве. Добровольцев это тоже касается.

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