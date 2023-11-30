Из-за Кинчева: в Новосибирске отменили концерт рок-группы «Алиса»

Шоу перенесли на новую дату.

В Новосибирске был отменен концерт культовой рок-группы «Алиса». Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях коллектива.

Выступление должно было пройти 30 ноября на сцене «Локомотив-Арены». Причиной переноса стала болезнь Константина Кинчева. Артист пройдет лечение в Новосибирске.

«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет», — отметили представители коллектива.

Согласно новым планам, шоу пройдет в начале февраля 2024 года. Все приобретенные билеты сохраняют свою силу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Алиса» отпраздновала свое 40-летие грандиозным концертом в Москве. Музыканты исполнили любимые хиты и новые песни, а также порадовали поклонников невероятным шоу на сцене ЦСКА Арены. Выступление любимой группы посетили тысячи фанатов.