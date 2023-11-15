«Глыба, камень, фундамент»: каким был вклад Андрея Шаталина в рок-группу «Алиса»

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 43 0

Продюсер Кушнир: Шаталин стоял у истоков рок-группы «Алиса»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; Личный архив Александра Кушнира; 5-tv.ru

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Какая роль в группе была у скончавшегося музыканта?

Андрей Шаталин и Святослав Задерий создали «Алису» задолго до прихода Константина Кинчева и даже записали несколько альбомов. Таким заявлением в разговоре с 5-tv.ru поделился журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир.

«Это основатель и идеолог одной из самых крупных питерских групп, московских групп. После прихода Кинчева он участвовал в записи всех ключевых альбомов, будь это „Блокада“, будь это „Дурень“, будь это „Шабаш“. И, безусловно, до 2003 года, в течение 20 лет, это была такая глыба, камень, фундамент одной из лучших концертных групп страны. И, конечно, это был не просто „тыл Кинчева“, это был второй по важности человек в группе. Он создавал драйв, энергию. Он был очень важен и нужен. Роль его переоценить довольно непросто», — рассказал Кушнир.

По его словам, Шаталин — это человек, который «идеально подходил» под стиль, который Кинчев назвал «жги-гуляй бит». Кушнир добавил, что скончавшийся мастерски совмещал различные жанры. Кроме того, он играл «коротко и по существу», не распыляясь на популярные в то время длинные и затянутые гитарные рифы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Шаталин умер в возрасте 63 лет. О причинах смерти пока нет никакой информации.

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