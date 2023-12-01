«Ничего не было»: Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Певец Дмитрий Колдун признался, что бедствовал после победы на «Фабрике звезд»

«Ничего не было»: Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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У исполнителя ничего не было, кроме известности и популярности.

Белорусский певец, поэт и композитор, победитель телепроекта «Фабрика звезд», показавший лучший результат на Евровидении среди участников от Белоруссии (певец занял шестое место) Дмитрий Колдун шокировал неожиданным признанием. В беседе с Яной Чуриковой на ее Youtube-шоу артист рассказал, что после серии стремительных взлетов в карьере существовал на грани бедности.

Дмитрий Колдун никого не винит в сложившейся ситуации, но признается, что существовали факторы, которые повлияли на его финансовое состояние на старте и пике карьеры. Одной из первых ступенек к бедному существованию певец назвал то, что обещанного денежного приза за победу в музыкальном конкурсе так и не увидел.

«Нет, не дали нам по сто тысяч. Может кому-то и дали. Возможна такая ситуация, что отдали кому-то для меня, чтобы передали. Ну, значит, деньги попали в руки кому-то не тому», — признается Колдун.

Артист добавил, что у него после конкурса осталась коллекционная гитара, которую он не продал даже в нужде, — музыкальный инструмент до сих пор служит ему верой и правдой.

Уже на следующий год Колдун попал под крыло Филиппа Киркорова, чтобы покорить крупнейший европейский конкурс. Перед командой поставили задачу «максимум» — выйти в финал. Никто не ожидал, что Киркорову удастся вывести молодого исполнителя в десятку лучших — на шестое место.

Бедность артиста на тот момент достигала таких масштабов, что у него не хватало денег на то, чтобы купить костюмы: Колдуну не в чем было ехать и не в чем выступать. Тут тоже помог Филипп Киркоров: король поп-музыки просто отдал молодому певцу кучу своей одежды на выбор. Колдун признался, что эти костюмы тоже бережно хранит дома.

«Мне нечего было есть, мне не на что было снимать жилье. Я жил как полубомж такой, будучи победителем ''Фабрики'' и финалистом Евровидения», - признался артист.

А после триумфа в Европе Колдуну запретили продолжать работать и с наставником «Фабрики» Дробышем, и с Киркоровым. Без объяснения причин.

«Назначили мне в продюсеры Александра Лунева. Сказали, что с Дробышем больше не работаю, с Филиппом — тоже. Меня уже так все достало на тот момент. По этим причинам начинаются истории о том, что я кого-то использовал, кого-то кинул. Хотя у меня ничего не было, кроме медийности и популярности», — рассказал Колдун.

Певец в тот момент не стал сопротивляться, говорит, что он усталости и безысходности просто опустились руки и желания бороться уже просто не осталось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дмитрия Колдуна выгнали из большого проекта из-за звездной болезни.

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