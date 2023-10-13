«Отобрали трусы»: зазвездившегося Колдуна с позором выгнали из громкого проекта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 68 0

Колдун рассказал об изгнании из проекта из-за высокомерия

«Отобрали трусы»: зазвездившегося Колдуна с позором выгнали из громкого проекта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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С певцом обошлись довольно-таки сурово, оставив буквально без всего.

Белорусский певец Дмитрий Колдун успешно выступал на «Евровидении», на пике популярности его приглашали в различные ТВ-шоу. Но слава вскружила ему голову — музыкант рассказал изданию dni.ru о том, как его поставили на место.

«У меня была звездная болезнь. Но мне помогли от нее избавиться, жестко меня унизив и обломав рога. Вероятно, я этого и заслуживал в ту пору. Меня выгнали из громкого проекта, в котором я тогда участвовал, и с тех пор я уже веду себя иначе, более скромно», — признался артист.

Звезда поделился, что на пике своего успеха он чувствовал себя великим музыкантом. Сейчас же ему стыдно за свое прошлое поведение — он буквально лишился всего после того, как его выгнали из некоего проекта, название которого он не называет.

«У меня отобрали сценическую одежду, включая трусы-боди, которые были пришиты к штанам, чтобы во время выступления и танцев не были видны», — рассказал певец.

Он добавил, что его штаны и куртки отдали другому музыкальному коллективу. Таким образом Колдуна хотели проучить и наказать.

И это, как отмечается, помогло — после такого происшествия артист не ведет себя так высокомерно. Он начал жизнь с чистого листа, не сломался и «купил себе новые трусы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что связывает Аниту Цой и Дмитрия Колдуна.

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