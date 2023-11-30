Пропавшая под Калугой восьмилетняя девочка найдена живой

Поиски Златы Липовой продолжались более суток, она была обнаружена в соседнем регионе.

Восьмилетняя Злата Липова из Козельска (Калужская область), которую разыскивали более суток, найдена живой. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили губернатор региона Владислав Шапша и официальный представитель МВД России Ирина Волк. Девочка пропала при загадочных обстоятельствах 29 ноября. Она шла домой из школы, но в тот день родители ее так и не увидели.

Злата вышла из школьного автобуса на своей остановке после занятий, пешком оставалось пройти еще около 1,5 километра. Как поясняли разные источники и соседи семьи Липовой прессе, злоумышленники похитили ее в 700 метрах от дома. Позже матери Златы стали поступать сообщения с требованием заплатить выкуп в 1,5 миллиона рублей. По некоторым данным, вымогатели настаивали на переводе суммы в криптовалюту.

Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка была найдена живой, ее поиски продолжались больше суток. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Поиски восьмилетней девочки, пропавшей в Козельске, продолжались больше суток. Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже», — сказано в публикации Шапши.

Пока неизвестно, кто похитил ребенка и зачем увез в другой регион. Фото: Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD

Как отмечает Ирина Волк, Злату обнаружили в соседнем регионе. Неравнодушные жители Белевского района Тульской области заметили плачущую и испуганную школьницу на обочине проезжей части. Не оставили и тут же обратились за помощью к правоохранителям.

«В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства», — заключила Волк.

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