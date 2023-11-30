Ищут виноватого: к чему приведет конфликт между Зеленским и Залужным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Обозреватель Литовкин: Украина проиграет на фоне ссоры Зеленского и Залужного

Ищут виноватого: к чему приведет конфликт между Зеленским и Залужным

Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, украинские власти активно ищут виноватого в провалах ВСУ.

Напряженные отношения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и президента страны Владимира Зеленского не станут решающим моментом в судьбе Киева в контексте спецоперации. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, успех российской армии в данном вооруженном конфликте неминуем. Об этом эксперт рассказал в интервью представителям издания URA.RU.

«На фронте все идет последовательно, и идет к поражению Украины. Это произойдет вне зависимости от того, есть ли конфликт между Залужным и Зеленским. Российская армия сильнее. Украинская армия не в состоянии сдержать ее натиск», — сказал он.

Как отметил Литовкин, если руководство РФ решит начать наступление на остальные регионы Украины, отрезая ее от Черного моря и отбрасывая от российских границ, территория будет освобождена. Военный эксперт подчеркнул, что считает любую украинскую территорию потенциально опасной для Москвы.

По данным обозревателя, сегодня во властных структурах Украины обстановка непростая — чиновники активно ищут виноватого в провале контрнаступления. Признать очевидное и заставить отвечать за неудачу западных партнеров, которые требовали идти в бой без прикрытия с воздуха по стандартам НАТО, не получится. Хотя бы потому что блоку никогда не приходилось противостоять равной ему по силе государственной армии.

«Они не могут сказать, что в проваленном контрнаступлении виноваты Соединенные Штаты, Великобритания и НАТО, которые заставляли идти вперед. Они пытаются между собой найти виноватого. А никому не хочется быть козлом отпущения, тем более Зеленскому, который, потеряв власть, сразу станет мертвым», — заключил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте Зеленского и Залужного, а также о методах, которые использует президент Украины для дискредитации своего главкома.

Тема:
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