Кто-то ревнует? Как развивается конфликт Зеленского и Залужного

Почему украинское командование не может прийти к единому мнению?

На Украине продолжаются кулуарные разборки между офисом украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Редакция EADaily разобралась, какими методами стороны добиваются своих целей.

Залужного поддерживают Порошенко, Пашинский и другие «аферисты»

По данным СМИ, вокруг главкома сформировался определенный круг людей, который, как минимум, публично поддерживает его действия. В него входит и экс-лидер Незалежной Петр Порошенко, и бывший глава МВД Арсен Аваков, и связанный с криминалом бизнесмен Сергей Пашинский. Сам Залужный пытается держаться в стороне от всех споров. Его пиарщики создают образ человека, которому нет дела до скандалов. Главкома интересует исключительно положение дел на фронте. При этом Зеленского постоянно критикуют люди, которые «вообще с Залужным не связаны». Среди них, например, генерал-майор ВСУ запаса Сергей Кривонос.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое?», — писал бывший военный.

Но все встает на свои места, когда узнаешь, что Кривонос на самом деле очень сильно связан с Порошенко. Именно при бывшем президенте ему удалось сделать карьеру. Однако со всех занимаемых должностей Зеленский его уволил, когда пришел к власти.

Также Офис президента критикует пропагандист Юрий Бутусов. Но и он является человеком «шоколадного короля». Недавно мужчина разразился гневной тирадой из-за смены командования ССО без согласования с главнокомандующим ВСУ. Такие действия, по его мнению, должны привести к снижению поддержки главкома.

Нардеп Безуглая идет в «контрнаступ»

Как сообщают журналисты, главной ошибкой Зеленского стала неприязнь к Залужному и попытки его сменить с самого начала «контрнаступления». В глазах народа фигуры президента и главкома сравнялись из-за личного конфликта. Масла в огонь подлили клерки офиса президента, показав, что власть ревнует к военному.

Теряя позиции в этом конфликте, Зеленский «бросил в атаку» народную депутатку Марьяну Безуглую. Женщина прошлась по главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что тот должен уйти. По ее словам, Залужный нашел время фотографироваться с «волонтером» Даной Яровой, но не стал проверять, как работают «территориальные центры комплектации».

«Ретроспектива встреч навела на мысль, что у генерала есть время на даму, да генерал ни одного раза не был ни в одном ТЦК СП. Извините», — написала женщина.

Позднее она добавила, что главнокомандующий продемонстрировал свою несостоятельность как военный. Дескать он просто плывет по течению и даже не может сформулировать план на 2024 год.

«Мечтатель года» Зеленский рискует потерять помощь Запада и власть на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленскому пригрозили военным переворотом. Все дело в конфликте между главкомом и президентом, который зашел уже довольно далеко. Также ситуацию усугубляет незавидное положение ВСУ на фронте.