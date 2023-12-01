Столица ждет: главную новогоднюю елку страны выбрали

Возраст ели — 84 года, а высота — 25 метров.

Главную новогоднюю елку страны привезут в столицу из подмосковного Фряново. Зрители нашего канала первыми могут увидеть новогоднее дерево, которое займет место на Красной площади.

Возраст ели — 84 года, а высота 25 метров. Для выбора лучшей из лучших в этом году даже использовали спутниковые снимки. К середине декабря дерево доставят в Москву и установят.