Крайняя юридическая мера: как лишить родительских прав бывшего партнера

Имеются в виду ситуации, когда родитель продолжительное время не ухаживает за ребенком, оказывает на него серьезное психологическое давление или физическое воздействие.

Лишение родительских прав — самая крайняя юридическая мера, принимаемая по отношению к отцу или матери ребенка. Таких случаев, к сожалению, в последние годы становится слишком много. Однако порой они просто необходимы не только для комфортного «существования» ребенка, но и для его будущего. Почему важно лишить родительских прав человека, который никак не участвует в жизни сына или дочери, нам рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Каждый родитель может быть лишен права опеки, если он не уделает достаточного и необходимого внимания ребенку и уклоняется от своих обязанностей. По словам эксперта, речь не идет о тех случаях, когда папа или мама приходят с работы и не идут сразу заниматься детьми.

Когда родителей могут лишить права опеки

Важно понимать, что имеются в виду ситуации, когда родитель продолжительное время не ухаживает за ребенком, оказывает на него серьезное психологическое давление или физическое воздействие. Также лишение прав может произойти при совершении преступления одного родителя против другого или против близкого родственника.

«Также могут быть рассмотрены случаи, если мать, предположим, отказывается забрать своего ребенка из медицинского учреждения, из родильного дома, из образовательного учреждения и так далее», — объясняет Виктория.

И, несомненно, если мать или отец злоупотребляют наркотическими веществами или спиртными напитками — это тоже веские основания лишить опеки. Специалист отметила, что все эти вопросы должны иметь «определенные доказательства».

«Я скажу, что это одни из самых сложных дел для вынесения решения по лишению родительских прав, потому что это самая крайняя мера, которая может быть применена к родителю», — подчеркнула адвокат.

Почему второй родитель должен обратиться в суд

Не стоит рассматривать случаи, когда один родитель стремится лишить прав другого из-за личных побуждений. Стоит брать во внимание именно те ситуации, когда нарушаются интересы ребенка. Так для чего такие меры нужны?

Во-первых, в различных жизненных обстоятельствах вам может понадобится уехать с дочерью или сыном куда-то. Для этого может потребоваться согласие второго родителя, который, к примеру, не общается с несовершеннолетним ребенком уже несколько лет. Если он будет лишен права опеки, не придется «выпрашивать» соответственные документы, потому что будет определен один родитель, осуществляющий уход за ребенком.

«Один из родителей пять лет не видел ребенка, ничего не знает про его жизнь, алименты не выплачивает, никак в жизни не принимает участия. И человек сталкивается вот с такой, казалось бы, ерундой. Но эта „ерунда“ стоит бедному ребенку, соответственно, отъезда и принятия участия, например, в каких-нибудь соревнованиях», — рассказала нам Виктория.

Также бывают случаи, когда разрешение необходимо в медицинских учреждениях, где может потребоваться согласие на срочную операцию. Или, к примеру, новый супруг хочет усыновить ребенка, проживающего в семье. Все это — веские основания задуматься о лишении прав опеки второго родителя для безопасного и «спокойного» будущего.

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