«Прогресс МС-25» с трофеем Игр будущего стартовал к МКС с Байконура

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Космический грузовик уже вышел на околоземную орбиту.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский спорт покоряет новую высоту и выходит за пределы земли. Победителей Игр будущего, которые пройдут в следующем году, ждет кубок из космоса. Трофей отправился на МКС. На орбиту его доставит грузовой корабль «Прогресс».

Космический грузовик уже вышел на околоземную орбиту. Дорога займет двое суток. На землю обратно кубок вернется к церемонии награждения.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта. Участники будут соревноваться в 20 дисциплинах, среди которых и кибер, и спортивные.

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